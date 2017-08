0 SHARES Delen Tweet

Wesley Sneijder verruilt zijn transfervrije status voor een contract bij het Franse Olympique Nice. Naast Nice had de ervaren spelmaker ook kunnen verkassen naar o.a China, VAE, LaLiga en de MLS.

Sneijder gaat in Nice zo’n drie miljoen euro verdienen. Wanneer hij de medische keuring met succes doorstaat, sluit hij aan bij de selectie van Lucien Favre. Daarmee troeft Nice verschillende clubs af, want volgens het dagblad had Sneijder ook aanbiedingen uit China, kon hij naar Al-Jazira van Henk ten Cate, stond hij op het lijstje van LA Galaxy en had Espanyol interesse.