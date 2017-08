11 SHARES Delen Tweet

Tussen 2007 en 2011 speelde Luis Suarez voor Ajax. Clubicoon Sjaak Swart denkt dat de Uruguayaan in de teokomst zijn carriere in Amsterdam gaat afsluiten. Dit zegt hij in een gesprek met het medium ‘Helden Magazine’.

“In het veld doet hij alles om te winnen, buiten het veld is hij de liefste die er is. Maar ook al zijn medespelers waren en zijn gek met hem. Ik zal je wat zeggen: ik heb het idee dat hij zijn carrière bij Ajax gaat afsluiten. Hij was hier zo graag, had het hier zo naar z’n zin. Ik ga Luis bellen en het hem vragen! Natuurlijk kon dat bijten niet, maar die jongen wordt zoveel geschopt, krijgt zoveel naar z’n hoofd. Wie weet wat ze tegen hem hebben gezegd.”