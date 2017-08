3 SHARES Delen Tweet

In navolging van Davy Propper zou het zomaar kunnen dat PSV nog een sterkhouder zal verliezen aan een Premier League-club. Crystal Palace zou namelijk wel oren hebben in de komst van de kopsterke spits. Dit weet het Algemeen Dagblad te melden.

“Op internet en sociale media was hij gistermorgen al zo’n beetje verkocht aan de club van Frank de Boer. Maar dat bleek op zijn minst voorbarig. Luuk de Jong trainde gewoon op de Herdgang bij de A-selectie van PSV, die een begin maakte met de aanloop naar de competitiestart van het komend weekeinde tegen AZ.”

Verder zegt de krant: “Maar dat er ‘beweging’ is rond de spits is duidelijk en wordt ook niet ontkend. Crystal Palace, waar De Boer nu manager is, is één van een aantal clubs met interesse in De Jong. De Boer was bij Ajax al van hem gecharmeerd en onderzocht in de winterstop van 2014 al eens of De Jong kon worden gehuurd. Destijds stond de spits op een zijspoor bij Borussia Mönchengladbach. Nu zoekt De Boer in zijn selectie bij Crystal Palace een aanspeelpunt voorin. De selectie van de Premier League-club telt veel middenvelders en aanvallers met snelheid en diepgang.”