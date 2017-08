1 SHARES Delen Tweet

Markus Bay vertrekt bij Ajax. De 20-jarige middenvelder tekent een contract voor een seizoen bij Viborg FF.

Hij was de afgelopen weken al op stage bij de Deense club. Bij Ajax slaagde hij er niet in door te breken. ‘Ik ben blij om terug te zijn in Denemarken. Ik kijk er naar uit om hier weer te spelen. Viborg geeft me de kans en ik zal er alles aan doen om dat vertrouwen terug te betalen. Ik kijk er naar uit om hier te beginnen.’