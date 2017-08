Het Portugese sporting Lissabon zit achter een steunpilaar van Feyenoord aan. Ze zouden namelijk hun pijlen hebben gericht op Eric Botteghin. Dit weet de Portugese krant Record te melden.

Trainer Jorge Jesus wil een serieuze concurrent voor Sebastián Coates en Jeremy Mathieu in het hart van de verdediging en de Braziliaanse centrumverdediger van Feyenoord zou nauwlettend in de gaten gehouden worden.

Record:CB Eric Botteghin under analysis. A.Ruiz still hurt. G.Dala called for the CL game. A.Silva stated I am here with my heart and soul. pic.twitter.com/N1rH2Xpdhk

— Sporting Updates UK (@SCPUpdatesEN) 9 augustus 2017