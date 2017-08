1 SHARES Delen Tweet

Ajax heeft het contract van Carel Eiting opengebroken en verlengd tot medio 2022. Dit weet het AD te melden.

Eiting schoof afgelopen seizoen door vanuit de jeugdopleiding naar Jong Ajax en de linkspoot mocht zelfs al even aan het grote werk ruiken; op 26 oktober 2016 maakte hij in het bekerduel met Kozakken Boys (1-6 winst) zijn debuut in Ajax 1. Vorig seizoen kwam Eiting tot 28 optredens in de Jupiler League, waarin hij drie keer scoorde. Breekt de middenvelder dit seizoen écht door in het eerste?