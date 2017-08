0 SHARES Delen Tweet

Het ziet ernaar uit dat toptalent Kylian Mbappé AS Monaco gaat verruilen voor Paris Saint-Germain. Monaco ziet in Kasper Dolberg zijn vervanger en willen de spits nu op korte termijn gaan overnemen van de Amsterdammers.

In principe is de Deen van Ajax niet te koop, maar aangezien Monaco ongeveer 160 miljoen euro verdient aan de verkoop van Mbappé is er toch veel mogelijk. Eerder repten de media al over een transferbedrag van ongeveer 40 miljoen euro en dat zou genoeg moeten zijn om Dolberg los te weken bij Ajax: hij zou het transferrecord van Arek Milik in ieder geval verbreken.