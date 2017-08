0 SHARES Delen Tweet

Ajax is nog steeds opzoek naar een nieuwe flankspeler. Eerder trokken de Amsterdammers aan het kortste eind voor Richarlison. Hij vertrok naar Watford. Maar wellicht dat Munir El Haddadi toch besluiten om naar de Eredivisie te komen. Volgens het medium Sport denkt hij nog na over een stap richting de Eredivisie.

De Marokkaan is met zijn vertegenwoordigers aan het nadenken over zijn toekomst als profvoetballer en vooralsnog is een overstap richting de Eredivisie niet wat hij wil. Dat zou echter kunnen veranderen als hij in augustus geen andere concrete aanbiedingen krijgt.