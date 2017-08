6 SHARES Delen Tweet

Het is nog maar de vraag of Mateo Barac naar Ajax komt. De verdediger van het Kroatische Osijek werd onlangs gekeurd door de Amsterdammers en daar werden hartproblemen geconstateerd.

Hoe ernstig en of dit een definitief einde is van een mogelijke overgang is niet duidelijk. Ajax is logischerwijs door recente gebeurtenissen met Nouri extra voorzichtig bij keuringen.