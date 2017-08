0 SHARES Delen Tweet

Luis Manuel Orejuela vertrekt zo goed als zeker naar Ajax. Ook PSV was in de markt voor de vleugelverdediger maar in een gesprek met de Telegraaf legt uit waarom hij voor de Amsterdammers kiest.

“Ik heb Davinson en Mateo afgelopen jaar veelvuldig gesproken en mooie verhalen over Ajax en Amsterdam gehoord. Hun om advies vragen, was dan ook niet nodig toen deze kans zich voordeed. Door hun enthousiasme wist ik al zeker dat ik naar Nederland wilde. Ik kan niet wachten tot ik ze zie en met ze kan samenspelen.”

“Ik reis alleen en zal de eerste tijd waarschijnlijk in een hotel verblijven. Nee, dat is met Davinson en Mateo als gids geen probleem. Zij zullen me wegwijs maken in Amsterdam. Het zal me zeker helpen dat er al twee landgenoten bij Ajax spelen, maar ik ben ook een jongen die zelf dingen wil ontdekken. En al helemaal zijn eigen stempel wil drukken.” Ajax moet ongeveer 3,65 miljoen euro overmaken op de rekening van Deportivo Cali voor deze voetballer.