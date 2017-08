0 SHARES Delen Tweet

Tottenham Hotspur zou in Amsterdam zijn om te praten over een transfer van Davinson Sanchez. Naar verluidt hebben de Spurs veertig miljoen euro over voor de sterkhouder van Ajax. Dit weten diverse Engelse media te melden.

Een vertrek van Sánchez zou een hard gelag zijn voor de Amsterdamse Eredivisie-topclub, maar 40 miljoen euro betekent wel een nieuw transferrecord voor Ajax; dat staat nu nog op naam van spits Arek Milik. Eerder deze transferperiode ontving Tottenham nog 57 miljoen euro voor de Engelse vleugelverdediger Kyle Walker, die nu eigendom van Manchester City is. De Londenaren hebben nog de beschikking over de hierboven genoemde Vertonghen en zijn landgenoot Toby Alderweireld, maar zouden van mening zijn dat Sánchez ook op rechtsback kan spelen.