Het seizoen zit er alweer op voor Calvin Stengs. De jonge middenvelder van AZ heeft in het duel tegen PSV zijn voorste kruisband afgescheurd. Dit heeft de club bekendgemaakt via haar digitale huis.

Stengs maakte aan het einde van vorig seizoen indruk en maakte ook in de voorbereiding op het huidige seizoen veel indruk bij AZ. In de seizoensopening tegen PSV (3-2 verlies) maakte zijn knie een lelijke knak na een botsing met Santiago Arias. Stengs werd vervolgens per brancard van het veld gedragen in Eindhoven en vervangen door Dabney Dos Santos.