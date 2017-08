4 SHARES Delen Tweet

De transfer van Davinson Sanchez naar Tottenham Hotspur lijkt deze week nog te worden afgerond. De gesprekken zijn namelijk in een vergevorderd stadium. Dit weet het Colombiaanse medium Deportes RCN te melden.

The Spurs boden afgelopen week zo’n veertig miljoen euro op Sánchez, die niet aanwezig was toen de Amsterdammers zaterdagavond verloren van Heracles Almelo (2-1). Ajax veegde het bod van Tottenham van tafel en liet weten dat de verdediger niet te koop is. Deportes RCN verwacht dat de transfer van Sánchez naar Londen binnen enkele dagen wordt afgerond.