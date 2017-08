0 SHARES Delen Tweet

Voormalig Feyenoord-verdediger Bart Schenkeveld zet zijn carriere voort bij Melbourne City. Hij heeft daar een contract voor twee seizoenen ondertekend. Hij komt transfervrij over van PEC Zwolle.

Schenkeveld speelde tussen 1997 en 2009 in de jeugdopleiding van de landskampioen. In 2010 maakte hij de overstap naar het eerste elftal van Feyenoord, waarvoor hij mede door een knieblessure slechts zeven keer in actie kwam. Na zijn periode bij Feyenoord speelde hij op huurbasis bij Excelsior en vertrok hij in 2012 naar Heracles Almelo, sinds 2015 stond hij onder contract bij de club uit Zwolle.