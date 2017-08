6 SHARES Delen Tweet

Ajax kan waarschijnlijk op korte termijn beschikken over de Braziliaanse spits Danilo Pereira da Silva. Hij is binnenkort speelgerechtigd en kan dan aansluiten bij Jong Ajax.

De komst van Danilo hing al enige tijd in de lucht. Een maand geleden berichtte De Telegraaf dat de aanvaller al een vijfjarig contract had getekend in Amsterdam en dat hij sindsdien in Brazilië verbleef om het papierwerk in orde te maken. Dit lijkt inmiddels gebeurd te zijn, getuige het bericht van Sky Sports dat Danilo inmiddels is vrijgegeven.