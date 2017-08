1 SHARES Delen Tweet

Jari Schuurman en NEC zijn in gesprek over een tijdelijke overgang van het Feyenoord-talent. Het ziet ernaar uit dat hij er in Rotterdam niet aan te pas gaat komen.

Vorig seizoen werd de 20-jarige Schuurman ook al verhuurd. Destijds aan Willem II. In Tilburg kwam de middenvelder niet veel in actie en kwam hij slechts tot elf wedstrijden, waarvan vijf keer als basisspeler. Het contract van Schuurman bij Feyenoord loopt door tot medio 2020. Calvin Verdonk speelt komend seizoen ook op huurbasis voor de club uit Nijmegen.