5 SHARES Delen Tweet

PSV heeft concrete interesse in Fortuna Sittard-verdediger Perr Schuurs (17). Dit weet het medium De Limburger te melden.

Het contract van Schuurs in Sittard loopt nog tot medio 2019. Met de aanvoerdersband hoopten de Limburgers hem te motiveren om bij Fortuna te blijven. “Perr weet heel goed wat hij wil. En thuis praten we regelmatig over zijn toekomst. Op dit moment voelt hij zich heel erg op zijn plaats bij Fortuna. Ik lees en hoor nu ook allemaal namen van clubs die interesse zouden hebben. Het wordt van buitenaf een hele hype”, zegt vader Lambert Schuurs.