Arsenal mengt zich in de strijd om Ajax-verdediger Davinson Sanchez. Dit weten diverse Engelse media te melden. Eerder werd al bekend dat Tottenham Hotspur hem graag wil en deed zelfs een bod van 40 miljoen euro op hem. De Amsterdammers willen minimaal 50 miljoen euro hebben voor hun sterkhouder.

Zelf zit de stopper al met zijn hoofd in de Premier League, want op dinsdag meldde hij zich weliswaar op De Toekomst, maar gaf hij aan niet fit te zijn, waardoor hij individueel trainde. Naar verluidt was dit een leugentje omdat Sánchez gewoonweg aast op een megatransfer. Hij heeft al gepraat met Mauricio Pochettino van Tottenham en die gesprekken zijn hem goed bevallen.