1 SHARES Delen Tweet

Benfica wil zich graag versterken met PSv-doelman Jeroen Zoet. De Eindhovenaren vragen 10 miljoen euro voor hun sluitpost en dat is de Portugezen iets te gortig.

De Telegraaf schrijft er het volgende over: “Vanuit Nederland is maar éénmaal een doelman voor 10 miljoen euro of meer getransfereerd. FC Barcelona betaalde vorig jaar dan wel 13 miljoen euro aan Ajax voor Jasper Cillessen waarmee hij de duurste Nederlandse doelman ooit werd, maar de transferwaarde van de 26-jarige Zoet wordt in de markt lager ingeschat. Een afkoopsom van 6 à 7 miljoen euro voor Zoet lijkt reëler. Of PSV daarmee genoegen neemt, is de vraag.”