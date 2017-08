1 SHARES Delen Tweet

Zaakwaarnemers van Mateo Cassiera zouden de Colombiaan hebben aangeboden bij het Spaanse Malaga. Dit weet het medium AS te melden.

Afgelopen vrijdag nog liet Marcel Keizer weten dat de aanvaller wat hem betreft niet verhuurd mag worden. Zolang er nog geen andere aanvallers worden aangetrokken is er voor de Colombiaan nog het nodige perspectief in de ogen van Keizer. Afgelopen weekend moet Cassierra het doen met speeltijd bij Jong Ajax in plaats van een plaatsje in de wedstrijdselectie van het eerste elftal.