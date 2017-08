6 SHARES Delen Tweet

De kans is vrij groot dat Sam Larssson zijn carriere voortzet bij Feyenoord. De vleugelspeler ligt in de clinch met zijn werkgever Heerenveen en wil vertrekken. Zijn vriend John Guidetti zou hem advies hebben gegeven over een overstap naar Rotterdam.

De Telegraaf zegt hierover: “In Rotterdam ziet Larsson nieuwe uitdagingen en andersom hoopt Feyenoord dat de speler dusdanig wordt geïnspireerd dat hij nog een niveau doorgroeit. Mede vanwege zijn vriendschap met Guidetti had Larsson eerder zijn hoop gevestigd op een transfer naar Celta de Vigo, maar de Spaanse club was niet bereid meer dan vier miljoen euro op tafel te leggen.”