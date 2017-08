0 SHARES Delen Tweet

Davinson Sanchez zet zijn carriere definitief voort bij Tottenham Hotspur. Ajax ontvangt naar verluidt 42 miljoen euro voor hem. Dit is een transferrecord.

De verdediger stond nog tot en met 30 juni 2021 onder contract bij Ajax. Sánchez werd op 12 juni 1996 geboren in Caloto, Colombia. De international maakte op 13 augustus 2016 zijn debuut voor Ajax in de competitiewedstrijd thuis tegen Roda JC (2-2). Hij speelde in totaal 46 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax en maakte daarin 7 doelpunten.