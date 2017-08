0 SHARES Delen Tweet

Sam Larsson heeft een nieuwe werkgever. Hij heeft een contract voor vier seizoenen getekend bij landskampioen Feyenoord. Hij komt over van SC Heerenveen waar hij drie jaar voor speelde.

,,Sam is een welkome versterking, die onze selectie compleet maakt. Met zijn komst zijn nu alle posities dubbel bezet binnen onze spelersgroep”, vertelt technisch directeur Martin van Geel. ,,Sam heeft specifieke kwaliteiten en is daardoor van toegevoegde waarde voor onze selectie. Hij is een ander type buitenspeler dan de buitenspelers die we al hadden. Dat biedt onze hoofdtrainer extra mogelijkheden.”