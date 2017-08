0 SHARES Delen Tweet

Gregory van der Wiel zet zijn carriere zo goed als zeker voort bij het Italiaanse Cagliari. Hij zou op het punt staan de transfer af te ronden. Dit weet journalist Gianluca Di Marzio te melden.

Van der Wiel heeft een urenlange medische keuring doorstaan en zet op zeer korte termijn zijn handtekening onder het overeengekomen contract. Het is nog onduidelijk om hoeveel jaar het gaat. Duidelijk is dat de Amsterdammer bij Cagliari zijn loopbaan weer nieuw leven in wil blazen.