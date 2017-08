2 SHARES Delen Tweet

Jordy Clasie is aangeboden bij Feyenoord. Dit weet het medium KuipTalk te melden. De Rotterdammers zijn hier niet op ingegaan omdat ze al over voldoende middenvelders beschikken. Bij zijn club is hij overbodig geraakt en is nu op de transferlijst geplaatst.

Clasie werd de afgelopen is verband gebracht met een transfer naar de Serie A. Grote clubs als SS Lazio en AC Milan zouden de kleine middenvelder willen inlijven.