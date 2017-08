4 SHARES Delen Tweet

Ajax heeft een oogje op de 21-jarige middenvelder Mathias Jensen. Dit weet het medium Ekstra Bladet te melden.

De technisch manager van de ploeg, Carsten V. Jensen, bevestigt dat Ajax interesse heeft. “Het is logisch dat Ajax aanwezig is als wij spelen. Onze stijl en manier van spelen doet denken aan die van hun. We weten dat Ajax Mathias Jensen in de gaten houdt. Hij is een zeer ervaren speler en heeft absoluut de kans om het niveau van Ajax te bereiken.”