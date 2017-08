2 SHARES Delen Tweet

Lazio Roma-verdediger Wesley Hoedt staat op het punt om naar Southampton te vertrekken. Als vervanger hebben de Romeinen Jordy de Wijs in het vizier. Dit weet het medium La Repubblica te melden.

Lazio zou concreet geïnteresseerd zijn in een samenwerking met Jordy de Wijs van PSV. De stopper komt in Eindhoven niet echt in aanmerking voor een basisplek, maar zou het dus in de Serie A kunnen gaan proberen. Het is niet bekend wat Lazio precies overheeft voor zijn Nederlandse doelwit.