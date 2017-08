3 SHARES Delen Tweet

Vandaag werd bekend dat AS Monaco een bod van vijfti miljoen euro heeft gedaan op Kasper Dolberg. Telegraaf-journalist Valentijn Driessen vind dit bod veel te laag.

“Vijftig miljoen is eigenlijk niet genoeg en tegenwoordig is dat niet veel meer”, zegt hij tegen Telesport. “Als je de bedragen ziet waar andere spelers voor vertrekken, vind ik het logisch dat Ajax zegt dat vijftig miljoen veel te weinig is. Veertig miljoen voor Sánchez vind ik eigenlijk ook te weinig. Je weet dat de transfermarkt op hol is geslagen door Neymar (222 miljoen euro, red.), Mbappé, Coutinho (gerucht dat ze naar Paris Saint-Germain en FC Barcelona gaan, red.). Dan is veertig miljoen voor Sánchez niet genoeg en vijftig miljoen voor Dolberg zéker niet genoeg.”

Marc Overmars moet volgens Driessen sterk in zijn schoenen gaan staan. “Je moet sowieso het dubbele vragen: honderd miljoen. Vraag het maar. Mbappé gaat straks voor 150 miljoen weg. Waarom is deze jongen dan geen honderd miljoen waard?”, vraagt Driessen zich af.