Feyenoord heeft de jonge Poosle doelman Szymon Czajor op proef. Dit weet het medium Perfect Sport Pro te melden.

De doelman hoopt een langer verblijf in de Feyenoord Academy af te kunnen dwingen. De in 2001 geboren Czajor is momenteel nog onderdeel van de KGHM Zagłębie Football Academy uit Lubin, in zijn geboorteland.