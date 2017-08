3 SHARES Delen Tweet

Het Russische Zenith St. Petersburg heeft de strijd gewonnen om Emiliano Rigoni. Hij heeft een vierjarige contract getekend bij de Russische grootmacht.

Rigoni werd deze zomer meerdere keren aan Ajax gelinkt. Maar de Argentijn slaat de Eredivisie over en heeft voor Rusland gekozen. Hij komt over van Independiente. Eind juli leek de transfer af te ketsen, maar twee weken later werden de onderhandelingen toch hervat. Nu is de transfer officieel. Naast Ajax werd Rigoni ook gelinkt aan SSC Napoli. Zenit meldt niet voor welk bedrag Rigoni wordt overgenomen, maar naar verluidt is er een bedrag van rond de twaalf miljoen euro met de transfer gemoeid.