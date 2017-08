0 SHARES Delen Tweet

AZ lijkt zich te gaan versterken met Ricardo van Rhijn. Dit weet het medium Het Laatste Nieuws te melden.

Van Rhijn verruilde een jaar geleden Ajax voor Club Brugge en ondanks dat hij daar in de nationale competitie 21 keer in de basis begon, mag hij vertrekken. AZ hoopt ervan te profiteren en wil de 8-voudig Oranje-international als back-up voor of eventuele opvolger van Jonas Svensson.