4 SHARES Delen Tweet

Kasper Dolberg zal deze zomer niet vertrekken bij Ajax. Hij heeft aangegeven niet te willen vertrekken. Dit zegt hij in een gesprek met het medium Goal. AS Monaco en Borussia Dortmund zouden voor hem in de markt zijn.

“Mijn planning is niet om Ajax te verlaten. Ik heb één seizoen in het eerste van Ajax gespeeld en ik voel dat ik nog veel meer te brengen heb.