Feyenoord is door Napoli geinformeerd dat het geen kaarten beschikbaar gaat stellen voor de uitfans. De wedstrijd wordt gespeeld op 26 september.

In de schriftelijke mededeling stelt Napoli dat aan Feyenoord dan ook vooralsnog geen kaarten beschikbaar kunnen worden gesteld. Dit op last van de Italiaanse politie en justitie, die eerder deze maand dezelfde maatregel nam tegen Franse supporters rond de play-off wedstrijd tussen Napoli en OSC Nice. In de mededeling aan Feyenoord zijn overigens geen argumenten genoemd voor deze maatregel.