Feyenoord-aanvaller Mo El Hankouri verkast op huurbasis naar Willem II. Eerst was een overgang naar FC Dordrecht aan de orde maar hij kiest toch voor Tilburg.

Technisch directeur Joris Mathijsen van Willem II: ,,Mo staat bekend als een groot talent uit de Feyenoord jeugdopleiding. Hij is snel, kan een tegenstander passeren en is doelgericht. We zijn blij dat we hem voor dit seizoen mogen verwelkomen.’’