0 SHARES Delen Tweet

Wesley Sneijder is als ervaren spelmaker nog steeds van waarde voor Oranje. Hij heeft te kennen gegeven dat hij Nederland wil leiden naar het WK in Rusland in 2018. Na dit toernooi zou hij dan stoppen als international.

In gesprek met ELF Voetbal onthult Sneijder: “Ik wil niet direct spreken van een laatste kunstje van Robin (van Persie, red.), Arjen (Robben, red.) en mij. Maar wat mij betreft ga ik na het WK 2018 niet verder als international. Twee eindtoernooien op rij missen zou rampzalig zijn. Het missen van het EK blijft een smet op mijn carrière. Een eindtoernooi is het hoogste podium als voetballer. Er niet bij zijn vond ik zwaarder dan de WK-finale verliezen.”