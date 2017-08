0 SHARES Delen Tweet

Nu de transfer van Luuk de Jong naar Bordeaux is afgeketst is nu het Spaanse Sevilla voor hem in de markt. Dit weet het medium Estadio Deportivo te melden.

De Spaanse club heeft afgelopen winter ook al naar de haalbaarheid van De Jong gekeken en heeft nu in de laatste dagen van de transfermarkt dringend nog een spits nodig. Sevilla wil de aanvaller nu het liefst huren met een optie tot koop. PSV verlangt volgens Estadio Deportivo echter minimaal een verplichte koop na die periode.