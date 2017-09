3 SHARES Delen Tweet

Jan de Jong wordt de nieuwe algemeen directeur van Feyenoord. Hij volgt hiermee Eric Gudde op die de laate tien jaar deze functie uitvoerde.

Na ruim 24 jaar NOS sta ik uiteraard niet te boek als een jobhopper”, zegt De Jong over zijn beslissing. “Ik had er met veel plezier nog jaren kunnen werken, want ik heb ernstig last van clubtrouw. Maar deze kans is uniek. Iedereen die mij kent, kent mijn enorme fascinatie voor topsport en voor Feyenoord.”