Jordy Clasie vertrekt per direct naar het Belgische Club Brugge. Hij wordt voor een seizoen gehuurd van Southampton.

De komst van Clasie is enigszins verrassend, maar Club heeft de zaak vrij snel beklonken. “Het is eigenlijk de laatste dagen snel gegaan. Iets meer dan een week geleden zijn we met de club in contact gekomen. Ik was heel blij dat ik in de auto kon stappen en richting Brugge kon rijden”, aldus Clasie voor de camera van het clubkanaal van Club Brugge.