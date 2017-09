1 SHARES Delen Tweet

Assistent-bondscoach Ruud Gullit heeft zich niet erg populair gemaakt. Gisteren na de wedstrijd tegen Bulgarije plaatste hij een filmpje op zijn instagram-account hoe het eraan toe ging in de kleedkamer van Oranje. Dick Advocaat tikte hem al op de vingers, maar Arno Vermeulen gaat nog een stapje verder.

De commentator van de NOS stelt dat de actie van Gullit reden is voor zijn ontslag. “Dit is een reden om op te moeten stappen”, zei Vermeulen bij Studio Voetbal. “Het is toch geen schoolklas? De kansen om het WK te halen zijn enorm gereduceerd en blijkbaar heeft Gullit dat niet door. Hij staat gewoon te roepen dat ze fantastisch gespeeld hebben.”

“Advocaat, die er vlak achter staat, weet dit helemaal niet. Je schendt de regels van de kleedkamer. Jonge spelers worden er vaak op aangesproken dat ze dingen doen op social media die niet mogen. Hij zit nota bene in de technische staf.”