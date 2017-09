1 SHARES Delen Tweet

Robin van Persie mag zich in de belangstelling heugen van het Portugese Benfica. Momenteel staat hij onder contract bij de Turkse grootmacht Fenerbahce. Clubs in Portugal hebben nog tot 22 september de tijd om spelers te kopen en dat zou Van Persie wel eens goed uit kunnen komen. Volgens Radio Renascença is Benfica bereid om aan de vraagprijs van vier miljoen euro voor de 34-jarige linkspoot te voldoen.

Trainer Rui Vitória heeft na het vertrek van Kostas Mitroglou naar Olympique Marseille behoefte aan een spits, want hij acht Haris Seferovic niet goed genoeg, ziet in Jónas geen typische nummer negen en kan verder enkel beschikken over Raúl Jiménez en huurling Gabriel Gabigol Barbosa. De oefenmeester hoopt derhalve Van Persie naar het Estádio da Luz te halen, zo klinkt het.