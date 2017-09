4 SHARES Delen Tweet

Ricardo Kishna speelt aankomend weekend met ADO Den Haag tegen zijn oude werkgever Ajax. Tegenover het medium Haaglanden Voetbal verteld hij over dit speciale duel voor hem. Hij vertrok enkele jaren geleden bij de Amsterdammers en trok naar Lazio Roma. Een succes werd dit echter niet.

De buitenlandse avonturen van Kishna kunnen we als mislukt bestempelen. De aanvaller kijkt vooral naar zichzelf. “Als je goed bent, dan ben je goed en dan speel je. Natuurlijk heb je soms wat geluk nodig, maar je hebt het wel allemaal in eigen hand.”

Echt speciaal is het voor de aanvaller echter niet. Daarvoor zijn er te weinig spelers over van toen hij nog in Amsterdam speelde. “Alles wat er toen bij Ajax zat, is inmiddels weer weg. Dat telt niet echt mee voor mij. Maar ik wil ze wel heel graag opeten”, grapt de Hagenees.