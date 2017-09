10 SHARES Delen Tweet

Voormalig oefenmmeester Aad de Mos denkt te weten hoe Ajax moet gaan spelen om resultaten te gaan boeken in de Eredivisie dit seizoen. Hij vindt dat de Amsterdammers in een 3-4-3 formatie moeten gaan spelen waarin ruimte is voor zowel Kasper Dolberg als Klaas-Jan Huntelaar.

“De beste formatie ontstaat bij toeval en onderweg. Dat kwartje had ook in de voorbereiding kunnen vallen, maar dat je voorrondes in Europa moest spelen, was eigenlijk een vergiftigd geschenk”, vertelde De Mos aan Ziggo Sport.

Nu zal Ajax volgens hem met een 3-4-3-formatie aan de slag moeten. “Met deze formatie kun je domineren, omdat het middenveld heel sterk is. Natuurlijk kan het ook tegen Feyenoord en PSV. Je domineert de wedstrijd met een extra mannetje op het middenveld en Veltman, De Ligt en Wöber kunnen makkelijk met die ruimtes in de rug spelen.”