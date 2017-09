3 SHARES Delen Tweet

Feyenoord speelt morgen in de Champions League tegen Manchester City. De Rotterdammers moeten het doen zonder spits Nicolai Jorgensen en Michiel Kramer lijkt zijn logische vervanger in de punt van de aanval. De kans bestaat dat Giovanni van Bronckhorst met een verrassing op de proppen komt.

Dat bevestigt hij op de persconferentie in aanloop naar de belangrijke wedstrijd. “Er zijn heel veel mogelijkheden om dat te doen. Vijf verdedigers, twee aanvallers of een middenvelder erbij. Hoe precies, dat zien jullie morgen.” Kramer liet eerder weten dat hij wel wilde spelen, maar het is dus goed mogelijk dat Van Bronckhorst een konijn uit de hoge hoed tovert.

De hoofdcoach van Feyenoord noemt het een groot gemis dat Jörgensen niet van de partij kan zijn, voor hemzelf en voor de club. Daarnaast bevestigt Van Bronckhorst dat ook Ridgeciano Haps niet van de partij zal zijn tegen de Citizens: zijn vervanger heet vermoedelijk Miquel Nelom.