Frank de Boer houdt een ontslagvergoeding over van minimaal 2,2 miljoen euro over. Maandag werd bekend dat Crystal Palace al na 77 dagen afscheid van hem neemt.

De Boer tekende eind juni een driejarig contract op Selhust Park en zou in die periode 6,6 miljoen euro gaan opstrijken. De ex-trainer van Ajax en Internazionale haalde het einde van die termijn echter niet, waardoor Crystal Palace volgens The Times genoodzaakt was zijn tot medio 2020 doorlopende verbintenis tegen een bedrag van ruim twee miljoen euro af te kopen.

