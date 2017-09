8 SHARES Delen Tweet

Kik Pierie maakt momenteel furore bij SC Heerenveen. Mocht het ooit tot een transfer komen dan verkiest de centrale verdediger Ajax en Feyenoord boven een dienstverband bij PSV.

“Ajax, Feyenoord of PSV? Aan Ajax vind ik die historie wel heel mooi”, begint Pierie in een video van de Eredivisie. “Ze hebben de grootste historie van de Eredivisie-clubs, dat is duidelijk. Maar Feyenoord, met die aanhang en die sfeer, vind ik ook fantastisch. Beide clubs hebben iets unieks. Het zou prachtig zijn om ooit voor Ajax of Feyenoord te spelen.”

Opvallend genoeg noemt Pierie PSV helemaal niet in zijn antwoord. De zeventienjarige verdediger verklaart: “Ik moet heel eerlijk zeggen: bij Ajax en Feyenoord ligt mijn passie meer dan bij PSV. PSV is ook een mooie club, maar puur op gevoel vind ik Feyenoord en Ajax iets uniekers hebben”, aldus Pierie.