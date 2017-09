0 SHARES Delen Tweet

Ajax moet het aankomend weekend doen zonder Steven Berghuis. Hij is voor een duel geschorst door de KNVB vanwege zijn rode kaart die hij kreeg tegen PSV.

Berghuis is aanstaande woensdag wel inzetbaar in de bekerwedstrijd tegen ADO Den Haag. Alleen wanneer hij tegen PSV een directe rode kaart had gekregen, zou de schorsing ook gelden voor de KNVB Beker.