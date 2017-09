1 SHARES Delen Tweet

Davy Klaassen maakte deze zomer voor een kleine dertig miljoen euro de overstap van Ajax naar Everton. Diverse supporters zijn nu teleurgesteld in zijn optredens. De slechte start van de competitie wordt hem zelfs deels aangerekend. Kijk hieronder naar wat reacties van fans via het medium Twitter.

Davy Klaassen is starting to remind me of Tom Cleverley not great but gets involved in all the goal celebrations 🙈 — Simon J Villiers (@sjv_simon) 20 september 2017

One of my only negatives from that game; Davy Klaassen is an absolute waste of wonga. Non- existent. — Bethany. (@BETHANYR_) 20 september 2017

Was looking forward to seeing @DavyKlaassen run this game tonight. A few nice touches but that's it. Disappointing so far #EFC — Sloan (@111O1O1O11O) 20 september 2017

Cant b arsed with the gwladys street clapping james vaughan when he scores tomorrow then boo davy klaassen when he gives the ball away — davem1878 (@davem1878) 19 september 2017

Davy Klaassen is so bad — PewdiePie (@SaintCummyFC) 14 september 2017