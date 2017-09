1 SHARES Delen Tweet

Jasper Cillessen is bij FC Barcelona tweede doelman achter Marc-Andre Ter Stegen. De Spaanse roddelmedia weet nu te melden dat hij in januari voor een transfer zal kiezen. Mocht Oranje zich nog plaatsen voor het WK van 2018 in Rusland dan wil de doelman graag onder de lat staan.

Daarom zou Cillessen nu opeens wel wat voelen voor een uitleenperiode bij het Portugese SL Benfica, dat al een tijdje geïnteresseerd is in de oud-Ajacied. De topclub uit de Portugese competitie klopte in de afgelopen transferzomer al bij technisch directeur Robert Fernandez aan voor Cillessen, na het vertrek van Ederson Moraes naar Manchester City. Barça gaf de Nederlander toen de keuze: vertrekken of vechten voor je plek, en Cillessen ging voor dat laatste. Mogelijk komt hij hierop terug.