Liverpool heeft een oogje op PSV-speler Gaston Pereiro. Dit weet het medium ESPN te melden.

Er zou al contact zijn sportief directeur Damien Comolli van de Premier League-grootmacht en Gastón Pereiro van de Eindhovenaren. In 2012 reisde de Uruguayaan naar Anfield Road af voor een stage, maar de Engelsen besloten op dat moment niet in zee te gaan met de middenvelder annex vleugelspits. Bovendien zou Liverpool Sebástian Coates in kunnen zetten, een goede vriend van de PSV’er.