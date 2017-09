1 SHARES Delen Tweet

Het Spaanse Deportivo La Coruna heeft Frank de Boer op de korrel als nieuwe hoofdcoach. De club presteert dit seizoen ondermaats en de kans in groot dat trainer Pepe Mel deze week zijn ontslag krijgt.

De directieleden van de Primera División-club zouden alvast op zoek zijn naar een opvolger en naar verluidt hebben ze het management van De Boer daarvoor gecontacteerd, dat is in ieder geval wat El Gol Digital schrijft. Het zou dus kunnen dat de oefenmeester op weg is naar de huidige nummer 18 van de Spaanse competitie.